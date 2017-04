Frivool Ajax legt druk bij Feyenoord na ruime uitzege

Ajax had totaal geen problemen met het onthutsend zwakke NEC. Binnen acht minuten stond het al 0-2 waarbij de miljoenenaankoop David Neres een hoofdrol had. Eerst forceerde hij dat Wojciech Golla een eigen doelpunt maakte en een paar minuten later scoorde de Braziliaan zelf koeltjes.



Neres, die de voorkeur kreeg omdat Justin Kluivert rust werd gegund, liet een paar aardige dingen zien. Balletjes spelen met de buitenkant van de linkervoet bijvoorbeeld. Het kon allemaal omdat Ajax een makkelijk avondje had. Het was namelijk Bertrand Traoré die na een prachtige voetbeweging de derde Amsterdamse treffer maakte.



Invaller Ferdi Kadioglu scoorde nog met een fraaie lob voor NEC, maar weer Traoré profiteerde van de enorme ruimtes die NEC Ajax gunde. Bij de Amsterdammers had Matthijs de Ligt na zijn veelbesproken en slechte debuut in Oranje overigens voor het eerst weer een basisplaats. De verdediger werd nauwelijks getest en werd vanwege een blessure na rust vervangen.



Het was een detail tijdens een wedstrijd waarin Ajax frivool kon voetballen. Met een prachtige solo van Hakim Ziyech als hoogtepunt. Hij zorgde voor de 1-5 eindstand. Waar Ajax vooraf misschien nog vreesde voor een lastige avond, werd het uiteindelijk de meest simpele uitwedstrijd van het seizoen.