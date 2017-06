Galatasaray en Ajax vrijwel akkoord over Tete

De rechtsback, die momenteel vakantie viert, moet zelf uiteraard wel oren hebben naar een overgang naar de club in Istanboel waar ook de Nederlanders Wesley Sneijder, Nigel de Jong en Garry Mendes Rodrigues spelen. Tete staat in de belangstelling van meerdere clubs en zijn voorkeur zou vooralsnog uitgaan naar een overgang richting een grotere competitie dan de Turkse.



Maar dat Tete Ajax gaat verlaten, is geen vraag meer. De Amsterdammer speelde twee jaar terug een spectaculair debuutseizoen voor Ajax en haalde ook in het Nederlands elftal. Door een blessure miste hij toen de slotfase van de competitie en nam Joël Veltman zijn plek over. Afgelopen seizoen was Tete onder trainer Peter Bosz tot zijn frustratie vooral veroordeeld tot een plek op de reservebank. Samen met Jairo Riedewald, Nemanja Gudelj en Riechedly Bazoer werd hij het grootste slachtoffer van Bosz’ keuzes. Die laatste twee verlieten de club al vorig seizoen in de winterstop.