Gebroeders De Jong 'gaan eens lekker zitten' voor concurrentie

PSV won vanavond op bezoek bij Go Ahead Eagles met 1-3, het was voor het eerst dat Siem en Luuk de Jong als ploeggenoten in dezelfde Eredivisiewedstrijd tot scoren kwamen. En dus wacht hen een rustige zondag.

Het was aanvoerder Luuk de Jong die de belangrijke 1-2 liet aantekenen. ,,We maakten het onszelf moeilijk, maar hebben ons niet gek laten maken'', sprak hij na afloop tegenover FOX Sports. ,,Go Ahead speelde heel agressief, maar we hielden ons goed staande.''

Hij zag in de eerste helft hoe zijn broer Siem een strafschop benutte voor 0-1. ,,Goed voor Siem, dat hij die penalty weer binnenschopt. Nu kunnen we daar ook over ophouden'', verwees hij naar het Eindhovense 'penaltytrauma'. En met een knipoog: ,,Voor het eerst dat we allebei scoren voor dezelfde ploeg? Dat werd tijd.''

Afwachten

Ook oudste broer Siem was blij dat het nu eindelijk zo ver was. ,,Dat is wel een leuk gevoel. Ik was blij dat Luuk 'm maakte, een belangrijke. En ik had er misschien nog wel eentje bij kunnen maken.''

Door de overwinning voert PSV weer even de druk op op Ajax, dat het morgen thuis opneemt tegen FC Twente. Luuk: ,,Zij moeten ook nog maar zien te winnen, dus we gaan er eens lekker voor zitten.'' En Siem: We kunnen rustig afwachten, hopelijk laat Ajax of Feyenoord nog punten liggen.''