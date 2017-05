Gebroeders Koeman genieten van Feyenoord: Fans maken club bijzonder

Erwin Koeman (55) was van 2005 tot 2007 hoofdtrainer in de Kuip, Ronald Koeman (54) van 2011 tot 2014. Na een teleurstellend seizoen onder zijn opvolger Fred Rutten nam Giovanni van Bronckhorst het stokje over in Rotterdam. 'Gio' verricht volgens de gebroeders Koeman uitstekend werk bij hun oude club. ,,Hij doet het uitstekend en komt heel rustig. Dat is zijn grote kracht," zegt Ronald Koeman in een interview aan de NOS. ,,Hij heeft een goed overzicht over de spelersgroep en de rest van de club. Hij is zeker gegroeid als trainer. Gio loopt niet weg voor moeilijke beslissingen, zoals Dirk Kuyt op de bank zetten. Dat hij vorig jaar in een moeilijke periode de hulp van Dick Advocaat inschakelde was ook goed. Soms heb je de hulp nodig van iemand met meer ervaring."