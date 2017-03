Geen CL-finale meer voor Boonman: 'Maar we hebben onze jongen nog'

Door: Barry van der Hooft In de kantine van Glasbedrijf Sluiskil, dat hij samen met zijn schoonvader runt, schenkt Angelo Boonman koffie in. Als hij zijn mobiele telefoon op tafel heeft gelegd gaat het al snel over Bas Nijhuis. Met de scheidsrechter uit Enschede is hij vaak op pad geweest en vorige week zag hij hem in actie tijdens Feyenoord-PSV, de topper die beslist werd dankzij doellijntechnologie. Een mooi moment, noemt Boonman het. ,,Dat een keeper de bal over zijn eigen doellijn trekt, zie je bijna nooit. En dan gebeurt het ook nog eens in een wedstrijd met doellijntechnologie. We hebben de afgelopen tijd al vaker gezien dat de technische toepassingen van waarde zijn.’’ Hij noemt een paar voorbeelden en noemt ook de meest recente. ,,Donderdagavond zagen we het weer bij AZ-Cambuur, toen een doelpunt werd afgekeurd nadat de videoref de beelden had bekeken. Ik ben wel voor die hulpmiddelen. Waarom niet? Er zijn zoveel momenten die bepalend zijn in een wedstrijd en cruciaal kunnen zijn voor het verloop van het seizoen. Dat hebben we bij Feyenoord-PSV weer gezien.’’

Hoofdpijn

Hij gaat terug naar 2014, als zoon Devano acht jaar oud is. ,,Hij klaagde veel over hoofdpijn. Eerst iedere twee maanden, daarna iedere maand. De frequentie nam toe, tot hij er bijna iedere dag last van had. Dan haalden we hem van school, ging hij in bed onder een deken liggen en moesten alle lichten uit. Devano viel in slaap en als hij na een uur wakker werd, ging het weer beter. Hoe kan dat nou, denk je dan. Je gaat naar oorzaken zoeken. Hij is vast te laat naar bed gegaan, moeten we niet meer doen, daar kan hij niet tegen. En dan lag hij de volgende dag al om half acht in bed.’’ Na verloop van tijd komt er ook misselijkheid bij. ,,Als Devano hoofdpijn had begon hij ook over te geven. Achteraf valt alles wel op zijn plaats, maar de huisarts had het eerst over migraine en later over een zware vorm van migraine. In het ziekenhuis vonden ze het ook lastig. Tot hij op een gegeven moment doodziek aankwam in het ziekenhuis. Toen had Devano ook al geklaagd dat hij dingen dubbel zag. Als we gingen fietsen kneep hij één oog dicht. Mijn vrouw Angelique was al een paar keer met hem in het ziekenhuis geweest. Ze leek weer naar huis te worden gestuurd, maar heeft toen gezegd dat ze niet weg ging. Devano was zo ziek, het kon echt niet meer.’’

Gezond weefsel

In Gent wordt direct een drain geplaatst om de druk weg te halen. Daarna volgt een operatie, waarbij een deel van de tumor weg wordt gelepeld. Angelo Boonman: ,,Na een operatie van tien uur kwam de arts terug. Hij had ongeveer tachtig procent van de tumor weg kunnen halen. De andere twintig procent zat verweven met gezond weefsel.’’ Als hun zoon na de operatie bijkomt, kan hij niet praten of zien. ,,Daar waren we voor gewaarschuwd. Zijn ogen waren helemaal weggedraaid. Door te knipperen gaf hij ons antwoord.’’ Het duurt een tijdje, maar de spraak en het zicht komen weer terug bij Devano, die daarna stap voor stap herstelt. Iedere vier maanden gaat hij op controle en tot nu toe ziet het er goed uit. ,,Hij zit nu in groep 8. Hoewel Devano toen een half jaar op school heeft gemist, ging hij wel over. Hij had eerder al een klas overgeslagen. De fijne motoriek is nu nog een probleem. En zich concentreren is soms ook lastig. Dat was voor de operatie niet zo. Je krijgt een heel ander kind terug.’’

De rust is nu enigszins teruggekeerd in het leven van Angelo Boonman, die met Angelique ook dochter Milana (5) heeft. Dat hij het vak van assistent-scheidsrechter op een laag pitje heeft moeten zetten, is slechts bijzaak. ,,We hebben onze jongen nog, daar gaat het om.’’ De zomer van 2014 is er wel één van uitersten geweest, zegt hij voorzichtig lachend. ,,Ik werd eerder dat jaar toegevoegd aan het team van Björn Kuipers, omdat zijn assistent Sander van Roekel een operatie moest ondergaan. Ik ging als vierde official altijd mee en verving hem nu als assistent. We werden op de beladen wedstrijd Juventus-Fiorentina in de Europa League gezet en hadden een week later Manchester United tegen Olympiakos Piraeus. Van Persie maakte er die avond drie.’’



Als Team Kuipers vervolgens geen kwartfinale en halve finale krijgt, weet Boonman: nu gaat het gebeuren. Ze krijgen de finale van de Champions League, Real Madrid-Atletico Madrid, een stadsderby in Lissabon. Van Roekel is hersteld van zijn operatie, Boonman treedt als vierde official op. Real maakt in blessuretijd de 1-1 en beslist de finale in de verlenging (4-1). Boonman: ,,Een absolute topwedstrijd en een prachtige ervaring. Een maand later zaten we in het ziekenhuis in Gent. Dan ga je nadenken over wat nu echt belangrijk is. Het antwoord lijkt me niet zo moeilijk.’’



Na de operatie van zijn zoon komt Angelo Boonman een half jaar niet in actie. Begin 2015 pakt hij de draad weer op en zit snel weer in het ritme. Vierde official bij Chelsea-Paris Saint-Germain, assistent bij Denemarken-Servië. ,,Daarna kreeg ik last van kleine blessures. Daar had ik nóóit last van gehad. Alles wat er met Devano is gebeurd, heeft toch zijn weerslag gehad op mijn lichaam. Rond de start van dit seizoen had Devano nog wat bijzonderheden en ben ik later ingestroomd. Ik moest de test weer doen en liep toen weer een blessure op.’’