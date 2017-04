Gelukkige Maaskant: We zijn ongelofelijk tekeer gegaan

De trainer die vorige week de ontslagen Hans de Koning verving, trad in Enschede aan met dezelfde spelers maar met een behoudender strijdplan dan dat van zijn voorganger. Dat sorteerde aanvankelijk weinig effect. Go Ahead werd voor rust weggespeeld, maar knokte zich door goals van Sam Hendriks en Marcel Ritzmaier in de tweede helft naar een cruciale overwinning. ,,We kozen voor een defensieve en compacte tactiek, ook om het tempo bij Twente laag te houden. In de eerste helft waren we vrij gelukkig. Ik vond ons niet agressief genoeg en in balbezit ook te beperkt. Met de voorste drie kregen we geen rust aan de bal. Die goal viel uiteindelijk toch. In de rust heb ik gezegd dat we meer moesten durven voetballen. Ik wist dat de mogelijkheden zouden komen."