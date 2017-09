Geprikkelde Advocaat: Tegenwoordig is 3-1 tegen Bulgarije niet meer genoeg

Poll: Oranje gaat het WK 'gewoon' nog halen

3 september Zweden gewonnen, met ruime cijfers zelfs, en een zuinige zege van Oranje vertroebelen de vooruitzichten op het WK in Rusland. Het veel betere doelsaldo van de Scandinaviërs hangt als een loden last om de schouders het Nederlands elftal. Hoog tijd voor de vraag: gelooft u er nog in? Stem!