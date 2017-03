Getergde Becker wil knallen met ADO

Is Sheraldo Becker morgen het geheime wapen van ADO Den Haag in het degradatieduel met Roda JC? De 22-jarige aanvaller klopt in elk geval nadrukkelijk op de deur. ,,Als ik de kans krijg, probeer ik belangrijk te zijn voor het team'', aldus Becker. ,,We moeten knallen als team, want we hebben de punten hard nodig.''

Door Wietse Dijkstra

Becker is de laatste tijd aardig op schot bij Jong ADO Den Haag en had vorige week in Duitsland met een goal en een assist een groot aandeel in de 2-1 oefenzege op VfL Bochum. ,,Dat geeft me natuurlijk vertrouwen. Ik moet me bewijzen voor de trainer, want ik wil graag spelen in het eerste. Een doelpunt en een assist is altijd mooi meegenomen. Ik ben al een aantal weken goed op weg en wacht op mijn kans. Ik vind wel dat ik er dicht tegenaan zit. Dat voelt ook zo. Ik moet gewoon goed blijven trainen.''

Fons Groenendijk is tevreden over de manier waarop de Amsterdammer zich manifesteert. ,,Dit is wel de Becker die ik graag zie'', aldus de ADO-trainer. ,,Ik ken hem natuurlijk al wat langer en ik heb ook wel eens strijd met hem gehad bij Ajax in de jeugd. Het is een jongen met ongelooflijk veel kwaliteiten. Zoals hij nu traint en zich laat zien, dat zie ik wel graag. Als iemand getergd is en hij zet dat om in goede dingen, dan is dat mooi.''

Diepte

ADO kon de snelle Becker wel eens hard nodig hebben, want de ploeg scoort dit seizoen uiterst moeizaam. De Hagenaars maakten in 27 wedstrijden slechts 21 goals. Alleen tegenstander Roda JC (18) scoorde nog minder. Of Groenendijk daarom morgen kiest voor andere aanvallers is nog de vraag. De ADO-trainer wilde zijn opstelling vanmiddag nog niet prijs geven.

Volledig scherm Fons Groenendijk in overleg met zijn assistent Dirk Heesen. © Pro shots

Groenendijk begon zijn afsluitende trainingspartij vandaag met dezelfde basisploeg die twee weken geleden met 4-0 verloor van AZ, maar wisselde halverwege zijn complete voorhoede (Schaken, Fernandez en Duplan) voor Becker, Havenaar en Wolters. In de trainingspartij was Becker als enige trefzeker. Hij scoorde nadat hij Tom Beugelsdijk op snelheid had afgetroefd.

,,De trainer zegt tegen mij dat ik mijn kracht moet spelen'', aldus Becker. ,,Die ligt, zoals je ziet met dat doelpunt dat ik deze partij heb gemaakt, in de diepte. Tegen Bochum maakte ik er ook zo één. Ik moet gebruik maken van mijn kwaliteiten en dat is mijn snelheid. Voor de rest moet ik mijn taken uitvoeren.''