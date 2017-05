Go Ahead accepteert drie duels schorsing voor Ritzmaier

De club uit Deventer, die na de nederlaag definitief degradeerde uit de eredivisie, ging maandag akkoord met dit schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal. Ritzmaier mist daardoor de laatste wedstrijd van dit seizoen, aanstaande zondag thuis tegen Sparta Rotterdam. Go Ahead Eagles huurde Ritzmaier dit seizoen van PSV, waar hij nog een contract heeft tot medio 2018. Ritzmaier was dit seizoen in 28 duels twee keer trefzeker voor de club uit Deventer.



Go Ahead Eagles nam vandaag ook al vroegtijdig afscheid van Elvis Manu, die in de winterstop op huurbasis werd overgenomen van het Engelse Brighton & Hove Albion. Sparta speelt komende zondag in Deventer nog voor het ontlopen van nacompetitie tegen degradatie uit de eredivisie.