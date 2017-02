Goal getergde Thomas werkte als een bevrijding

De steeds maar weer kwellende blessures en de maandenlange teloorgang met PEC Zwolle in de kelder van de eredivisie knaagden aan de Nieuw-Zeelander. De bevrijdende eerste treffer van het seizoen leverde uiteindelijk niet de zo gedroomde overwinning op (1-1), maar Thomas zag PEC Zwolle na een machteloze eerste helft tegen AZ veerkracht tonen en na rust grossieren in gemiste kansen.



,,Mixed emotions’’, stelde Thomas dan ook met een flauwe glimlach. ,,Ik baal dat we niet hebben gewonnen, maar onze eerste helft was slecht. Dat we ons herstellen is mooi en vooraf teken je voor een punt bij AZ. Het is goed zo.’’



Zeker met in het achterhoofd de nederlagen van Go Ahead Eagles en Roda JC, concurrenten in de degradatiezone van de eredivisie, stapte PEC Zwolle toch met een licht positief gevoel in de bus. ,,Maar natuurlijk hadden we vaker moeten scoren’’, doelde Thomas op de missers in de twintig minuten na rust. Nicolai Brock-Madsen en vooral clubtopscorer Queensy Menig zullen nog wel eens terugdenken aan hun vrije doortocht richting keeper Tim Krul.