Goal in 93ste minuut voorkomt titel Jong AZ

Jong AZ, getraind door Martin Haar, heeft een straatlengte voorsprong in de tweede divisie. Winst vanavond bij Jong Vitesse zou betekenen dat de Alkmaarders zes wedstrijden voor het einde niet meer te achterhalen zouden zijn.

Vier minuten later liepen de Alkmaarse supporters opnieuw naar de koeling, omdat Robin Schouten de 1-2 had gemaakt. Vlak voordat de kurken van de flessen werden geschoten, in de derde minuut van de extra tijd, kopte Arshak Koryan de Arnhemmers echter langszij.