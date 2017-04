Goal Lasse Schöne in rijtje met Piet Burg en John Rep

Stefan de Vrij: Niets is sterker dan dat ene woord

14:19 Ook vanuit Rome wordt met spanning uitgekeken naar de Klassieker. Stefan de Vrij, oud-Feyenoorder en centrumverdediger van Lazio, is vanmiddag - uiteraard - voor de koploper van de Eredivisie. Hij twitterde zojuist nog maar even een steunbetuiging. 'Niets is sterker dan dat ene woord!'