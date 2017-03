Goal Neres, nederlaag koploper VVV en debuut Leonardo

Bosz verwacht dat Veltman kan spelen tegen Excelsior

16:16 Joël Veltman lijkt zondag met Ajax mee te kunnen spelen in de uitwedstrijd tegen Excelsior. De rechterverdediger viel gisteren in de achtste finales van de Europa League tegen Kopenhagen al snel uit. Veltman bleek een forse kneuzing in zijn bil te hebben opgelopen. ,,Hij heeft vandaag getraind. Dat lijkt dus mee te vallen. En verder is ook iedereen fit'', zei trainer Peter Bosz vandaag.