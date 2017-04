'Goudzoeker' Van Wolfswinkel niet bezig met topscorerstitel

Ricky van Wolfswinkel kruipt langzaam richting de top van de topscorerslijst. Hij was met drie goals de grote man in de 4-2 zege op SC Heerenveen.

En daar was 'Rickygoal' uiteraard blij mee, maar: ,,Ik was eigenlijk helemaal niet zo tevreden. Ik begon wat slordig, maakte wat foutjes die niet mogen, en moest een beetje in de wedstrijd komen'', sprak hij tegenover FOX Sports. ,,Maar het is natuurlijk geweldig dat je drie keer scoort tegen zo'n lastige tegenstander.''

Van Wolfswinkel maakte dus drie goals, waarvan hij de laatste - op de bonnefooi inglijdend op een voorzet van Milot Rashica - voor de camera nog eens besprak. ,,Dat was een beetje goudzoeken, die goal. Gewoon erin duiken. Ik had ook nog een kopbal op de lat, die mocht en kon er wel in. Zonde.''