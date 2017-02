Gözübüyük erkent fout bij schwalbe Ünal

De arbiter beoordeelde een valpartij van spits Enes Ünal als een overtreding van de Friese keeper Erwin Mulder, maar tv-beelden toonden aan dat van contact geen sprake was. Gözübüyük bekende bij de NOS dat hij een verkeerde beslissing had gemaakt, al wilde hij dat niet voor de camera zeggen.

,,Als ik zo duidelijk een foute beslissing neem, heeft het voor mij geen enkele zin om daar na afloop op camera nog op te reageren'', luidde zijn verklaring. Doelman Mulder kookte ondertussen van woede. ,,Ik dacht dat hij hem geel ging geven voor een schwalbe. Er was nul komma nul contact. Ünal liet z'n been hangen en daar werd de wedstrijd op beslist. Eeuwig zonde'', mopperde Mulder.

De topschutter van Twente beweerde dat hij niet bewust op zoek was naar een strafschop. ,,Het gebeurde in een flits. Dat is voetbal, zo gaat dat soms. Als het eigenlijk geen penalty was is dat jammer, maar ik schaam me nergens voor'', zei Ünal, die Mateusz Klich de penalty zag benutten.