Gràcies Johan in veertien indrukwekkende foto's

Rondom het competitieduel tussen Ajax en PEC Zwolle, het eerste Ajax-duel na het overlijden, wordt Cruijff op imponerende wijze herdacht in de Arena. Met onder meer een minuut stilte, rouwbanden bij alle spelers, herdenkingsshirts tijdens de warming-up, een speciale badge op het Ajax-tenue, een minuut applaus in de veertiende minuut én onderstaande choreografieën en spandoeken, krijgt Cruijff een indrukwekkend eerbetoon in zijn Amsterdam.

Niet alleen in de Arena wordt Cruijff herdacht, ook bij het Olympisch Stadion - waar een standbeeld van hem staat - komen mensen samen. Het begint met een eerste boeket, maar binnen no-time verandert de herdenkingsplek in een bloemenzee.

Niet alleen bij Ajax is Cruijff een grootheid, zeker ook bij Barcelona is het verdriet om zijn overlijden enorm. Rondom Camp Nou - en dan vooral het eerste thuisduel van Barça, uitgerekend El Clásico tegen Real Madrid - wordt er uitgebreid stilgestaan bij de dood van de oud-speler én -trainer van de Catalanen.

Precies één dag na de dood van Cruijff speelt het Nederlands elftal thuis een oefenwedstrijd tegen Frankrijk. Het applaus in de veertiende minuut begint wat apart, omdat Olivier Giroud vlak daarvoor scoort namens de Fransen, maar de herdenking in de Arena is desalniettemin prachtig. Als Blaise Matuidi (de nummer 14 van Frankrijk) ook nog eens de winnende 2-3 maakt, is het eerbetoon compleet.