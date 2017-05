Grim blij met professioneel Oranje in stevige interland

Voor Fred Grim stond het resultaat vanavond centraal in de vriendschappelijke interland tegen Marokko. De 1-2 overwinning, die met tien man over de streep getrokken moest worden, kwam dan ook als geroepen.

,,De winst is belangrijk, want daar gaat het om. Daar ben ik ontzettend blij mee. Bij vlagen heb ik goed voetbal gezien, maar er gebeurden dingen die niet op een voetbalveld thuishoorden", doelt de coach op wat stevige overtredingen van Marokkaanse kant. ,,Het kan tot reactie leiden, maar de spelers hebben zich professioneel gedragen. En dat is voor een jonge ploeg heel goed."

Grim zag een duidelijk verschil tussen Oranje in de eerste en in de tweede helft. Dat kwam mede door de rode kaart die Ajacied Matthijs de Ligt incasseerde.

,,Voor rust stond het goed, na rust liepen we uit positie. Daar kregen we problemen mee. De rode kaart maakte het nog lastiger, dat weet je. Maar goed, we zijn heel blij met de winst en ook gedeeltelijk over het spel. Dit geeft vertrouwen voor de komende twee wedstrijden."

Tegengoal

,,De tegengoal? Die moet ik terugzien, dat kon ik van de bank niet goed zien. Jeroen Zoet heeft op veel momenten laten zien dat hij goed kan keepen."

De nieuwe bondscoach Dick Advocaat was in Agadir nog niet van de partij. ,,Of ik iets van hem heb gehoord? Nee, ik moest naar de camera’s", zei Grim. ,,Ik ga met Advocaat overleggen wat we veranderen richting Ivoorkust. Er komen weer spelers bij. En we moeten bekijken of die zondag kunnen starten"

Ook op Wesley Sneijder kan Grim, die in afwezigheid van Advocaat de honneurs waarneemt, tegen Ivoorkust zondag in de Kuip weer een beroep doen. De speler van Galatasaray vliegt wel eerst terug naar Turkije voor een wedstrijd van zijn club.