Grim tevreden ondanks verlies: Speelden met flair en energie

Fred Grim vindt dat het Nederlands elftal ondanks de 1-2 nederlaag tegen Italië zijn huid duur heeft verkocht. ,,Ik ben tevreden. Niet over het resultaat, maar het team verdient complimenten als je ziet wat we de afgelopen dagen allemaal hebben meegemaakt", vertelde hij na de oefeninterland in de Arena bij SBS 6.

De interim-bondscoach, die door het ontslag van Danny Blind voor even naar voren is geschoven, vond dat het team goed overeind bleef. ,,We speelden met veel flair en energie en met vlagen was het voetbal ook goed. Maar je moet ook kritisch blijven: we geven de goals te makkelijk weg."

De nederlaag tegen Bulgarije van zaterdag werd door Blind omschreven als een incident. Grim kan zich wel in die woorden vinden. ,,We waren net op de goede weg en ook een paar mindere wedstrijden, zoals tegen Luxemburg, wonnen we wel."

Grim vertelde dat hij na het ontslag van zijn 'baas' Danny Blind op zondagavond nog veel contact heeft gehad met de vertrokken bondscoach. ,,Op deze functie had ik niet gerekend en ik heb er ook niet op gewacht. Met Danny heb ik erover gesproken wat ons te doen stond. We moesten doorgaan voor de ploeg en voor het voetbal, was ook zijn mening. Nu is het kwestie van afwachten. Ik blijf gewoon mijn werk doen. De KNVB zorgt er wel voor dat er een nieuwe bondscoach komt. Ik hoor het wel.''

Toekomst Grim onzeker

Fred Grim weet niet of hij deel blijft uitmaken van de technische staf van het Nederlands elftal. ,,Dat is aan de directie van de KNVB en de nieuwe bondscoach."

Op uitdrukkelijk verzoek van Blind had Grim de leiding over Oranje tegen Italië. ,,Danny zat er na de wedstrijd tegen Bulgarije helemaal doorheen. Hij vroeg zich af of hij de juiste keuzes had gemaakt. Maar de volgende dag was hij weer strijdbaar'', ze Grim. ,,Toen vertelde hij aan mij en Frans Hoek dat hij was ontslagen. Hij hoopte dat wij de groep tegen Italië wilden helpen.''