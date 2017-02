Groen licht Ajax-fans voor uitwedstrijd in Kopenhagen

Alle weetjes speelronde 24 + vermoedelijke opstellingen

19:35 Alle ogen zijn dit weekend gericht op de kraker tussen Feyenoord en PSV. De topper in De Kuip is van groot belang in de titelstrijd, maar niet het enige mooie affiche in de 24ste speelronde in de Eredivisie. AD Sportwereld presenteert als opwarmertje voor dit voetbalweekend met behulp van statistiekenbureau Gracenote de leukste feiten en cijfers.