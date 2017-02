Groenendijk: ADO toe aan succesje

,,Deze groep werkt hard en is wel toe aan een succesje’’, sprak hij vanmiddag. ,,Dat geldt voor de hele club en de supporters. We hopen dat morgen te bewerkstelligen. Als je er in slaagt om van Twente te winnen, dan ziet de wereld er weer anders uit. Dat is het mooie van voetbal. Het kan ineens omslaan.’’



Groenendijk was tevreden over de manier waarop ADO speelde tegen Feyenoord, maar was wel een tikje verbaasd over de reacties na afloop. ,,Ik ben door diverse mensen gefeliciteerd. Met een 1-0 nederlaag! Dat geeft ook wel aan hoe diep het hier gezeten heeft. Tegen Feyenoord hebben we het goed gedaan. Jørgensen en Kuyt hebben geen enkele kans gehad. Dat is prima en geeft vertrouwen. Alleen hebben we het niet omgezet in een resultaat. Dan hoef je mij ook niet te feliciteren.’’



Volgens Groenendijk is FC Twente qua speelwijze wel te vergelijken met Feyenoord. Maar dat ADO vorige week goed partij gaf aan de koploper, zegt hem weinig. ,,Het is geen garantie dat we FC Twente even van de mat spelen. Dat werkt niet zo in voetbal. Je zal tenminste hetzelfde moeten brengen en misschien wel meer.’’



ADO speelt morgen met dezelfde ploeg als afgelopen zondag. Met Robert Zwinkels dus onder de lat. De 33-jarige doelman heeft Ernestas Setkus uit de basis verdrongen. ,,Ik heb geen tijd om te kijken naar reputaties’’, aldus Groenendijk. ,,Wij moeten gewoon zorgen dat we presteren. Een keuze voor een keeper is altijd gevoelig. Robert gaat morgen starten. Als hij goed presteert, is er geen aanleiding om dat terug te draaien.’’



Zwinkels zit er niet mee dat hij geen garanties voor de rest van het seizoen heeft gekregen. ,,Dat maakt me echt niet uit’’, zegt de nuchtere doelman. ,,Als een voetballer een keer slecht speelt, kan hij er ook uit gehaald worden. Ik probeer zoveel mogelijk goede wedstrijden aan elkaar te rijgen. Het zou positief zijn als ik blijf staan, want dat betekent dat het goed gaat met ADO.’’