Groenendijk apetrots op 'droomweek voor ADO'

ADO Den Haag-trainer Fons Groenendijk kon zijn geluk niet op nadat hij met zijn ploeg tegen FC Groningen (4-3) de derde zege op een rij boekte. ,,We hebben een droomweek beleefd en daar ben ik best wel trots op.''

,,Er is echt iets ontstaan de afgelopen twee maanden'', ging de trainer verder. ,,Met als gevolg dat je vanuit een kansloze positie op de twaalfde, dertiende plek bent aanbeland. Dat is best bijzonder. Maar we zijn nog niet steeds niet veilig. De doelstelling blijft hetzelfde.''

Dat Groenendijk niet te vroeg wil juichen had ook te maken met de bizarre wedstrijd van ADO. De Hagenaars verspeelden bijna een 4-0 voorsprong. ,,Bij de strafschop (4-1) was er nog niet heel veel aan de hand, maar daarna kwam een half uur waarin FC Groningen ons alle kanten op speelde omdat wij het niet meer konden tegenhouden. Dan moet je blij zijn dat de wedstrijd niet vijf of tien minuten langer duurt, anders valt de 4-4 ook nog en zit ik hier met een heel ander gevoel. Dat is gelukkig niet gebeurd.''