Groenendijk: De hele zomer onrustig geweest

De volledig uit de hand gelopen ruzie over de varen koers bij ADO heeft zijn weerslag op de flink uitgedunde selectie, die nauwelijks kan worden aangevuld zo lang niet duidelijk is met welke begroting de club kan werken. ,,Alles is on hold gezet’’, baalt Groenendijk. ,,Dat is vervelend. Omdat je de voorbereiding gebruikt om te werken aan een bepaalde speelwijze, wil je zo snel mogelijk een volledige groep tot je beschikking hebben. Dat gaat hem alleen niet worden. Ik neem het zoals het is, maar ik had het wel anders verwacht.’’

De euforie na het uitstekende seizoensslot van ADO was echter van korte duur. ,,Ik had gehoopt dat er iets op gang zou komen, maar het is de hele zomer onrustig geweest. Ongelooflijk om te zien dat alles en iedereen met elkaar aan het vechten is. ADO is zo’n mooi club. Daar zou iedereen achter moeten gaan staan. Ik verbaas me erover dat het de hele tijd over van alles en nog wat gaat, behalve over de spelersgroep. Daar is ADO niet bij geholpen. Het gaat erom dat wij straks weer presteren. Het wordt tijd dat er rust komt in de club.’’