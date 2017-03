Groenendijk: Fernandez moet gewoon zijn werk doen

Fernandez, boos omdat hem een strafschop werd onthouden, moest vorige week tegen FC Utrecht op last van scheidsrechter Gözübüyük in de rust worden gewisseld, omdat hij solliciteerde naar rood. ,,Merkwaardig, want het is me nog nooit gebeurd’’, aldus Groenendijk, die not amused was dat Gözübüyük later ontkende dat hij op een wissel had aangedrongen.