Groenendijk: Feyenoord stond in slotfase ballen weg te knallen

,,De jongens hebben echt alles gegeven. Feyenoord heeft in de slotfase de ballen weg staan knallen", sprak Fons Groenendijk op de persconferentie na ADO Den Haag - Feyenoord (0-1). ,,Op deze manier moet het mogelijk zijn om in de Eredivisie te blijven. Deze wedstrijd geeft ons vertrouwen. Ik heb het moment van Havenaar en de teen van Jones nog gezien, ongelooflijk dichtbij was hij bij de gelijkmaker.’’

Bij Feyenoord deed assistent-trainer Jean-Paul van Gastel de gesprekken met de pers, omdat Giovanni van Bronckhorst dit weekend zijn oma verloor. Van Bronckhorst zat wel gewoon in de dug-out. ,,Het was voor ons een heel moeizaam potje, dat is duidelijk", was Van Gastel na afloop eerlijk en realistisch. ,,ADO Den Haag heeft het gewoon heel erg goed gedaan. We hebben in de eerste helft geen kansen gekregen, maar wel geïnvesteerd voor de tweede helft. Toen konden we het tempo opschroeven. In de slotfase hadden wij de tweede treffer kunnen maken. Maar eerlijk is eerlijk, ADO Den Haag kreeg ook kansen."