Groenendijk looft vriend Kuyt: Geestelijk vader van de titel

De twee kennen elkaar van hun tijd bij FC Utrecht, toen jongeling Kuyt aansloot bij de selectie waar routinier Groenendijk al deel van uitmaakte. Ze werden vrienden. Zo reikte laatstgenoemde in 2002 de Bronzen Schoen uit aan Kuyt (foto). Volgens de huidige trainer van ADO is hij dan ook de grondlegger van het succes van Feyenoord.

,,Hij heeft de mentaliteit in de kleedkamer veranderd en heeft jongens als Kenneth Vermeer en Karim El Ahmadi meegekregen. Ik denk dat hij wel de geestelijk vader is van dit kampioenschap. Als er mensen zijn die dat anders zien, dan begrijp ik daar helemaal niks van. Ik weet als geen ander wat hij ervoor doet. Dit is wel ergens begonnen. En neem van mij aan dat dit bij hem vandaan komt.''