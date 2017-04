Groenendijk neemt iedereen in de maling met blessuretruc

Gelukkige Bosz: Van een 5-0 had niemand raar opgekeken

16:57 Peter Bosz was na afloop dik tevreden met de prestatie van zijn ploeg. ,,We hebben echt grote kansen gehad. Van een 4-0 of 5-0 overwinning had niemand raar opgekeken. Ik vond Ajax geweldig spelen."