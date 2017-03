Groenendijk: Straf voor Beugelsdijk veel te hoog

,,Ik heb de beelden ook teruggezien’’, aldus Groenendijk. ,,Ik vind het een beetje gezocht, die hele strafzaak. Ik zie wekelijks dit soort dingen in de zestien. Het is zeker geen klap. Er wordt wat geduwd en getrokken. Ze gingen bij hem op zijn voet staan en hij rukt zich los. Om daar nou drie wedstrijden voor te geven is voor mij buiten alle proporties.''

Omdat ADO in beroep gaat, kan Beugelsdijk morgen tegen FC Utrecht gewoon spelen. Groenendijk hoopt op een stunt in de Galgenwaard. ,,Ik voel dat dat kan. Ik ben voor welke tegenstander dan ook niet bang. Ik geloof in onze eigen spelers. Ik denk dat ADO waar dan ook een goed resultaat kan halen, dus ook tegen FC Utrecht.''

Groenendijk denkt zijn oude club pijn te kunnen doen. ,,Vooral in de omschakeling is voor ons winst te behalen. We zijn niet van plan om alleen maar voor de goal te gaan liggen tegen Utrecht. We willen zelf ook onze kracht benutten. Als we dat voor elkaar krijgen, gaan we ook Utrecht een paar problemen bezorgen. Ik heb er vertrouwen in en proef dat de jongens dat ook hebben.''