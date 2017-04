Groningen aast op plek in de play-offs

Oulare blijft mogelijk langer bij Willem II

21 april Obbi Oulare speelt mogelijk ook volgend seizoen weer bij Willem II. ,,Mijn zaakwaarnemer heeft onlangs met de clubleiding gesproken", vertelde de Belgische jeugdinternational na de met 1-0 verloren wedstrijd bij Heerenveen. ,,Ik wil in ieder geval graag in de eredivisie blijven als dat mogelijk is. Deze competitie ligt mij goed."