Groningen-supporters zien uitblinkende Padt wel in Oranje

Op social media zijn supporters van FC Groningen het er al over eens. Na zijn sublieme optreden tegen AZ (0-0) moet doelman Sergio Padt zo snel mogelijk in Oranje.

Door Nik Kok

Ze kregen tijdens de wedstrijd bijval van voormalig speler Evgeniy Levchenko die op tv zag dat Padt zijn team op de been hield tegen een veel sterker AZ. De doelman zelf moet erom glimlachen: ,,Ik blijf er zelf nuchter onder, hoor. Ik speel bij FC Groningen, ik weet niet of ik daar wel in aanmerking voor kom.''

Zijn reddingen op inzetten van Fred Friday, Dabney Dos Santos en Ron Vlaar deden Groningen-supporters ook denken aan de legendarische GVAV (de voorloper van FC Groningen)-doelman Tonny van Leeuwen. ,,Mensen zijn op social media vaak wat emotioneel'' aldus Padt. ,,En het is natuurlijk zo dat ik als doelman de ene week de held kan zijn en de week erna weer één van de slechtsten van de Eredivisie. Wat helpt is een goed begin. Verricht je in de beginfase een goede redding dan zit je direct beter in de wedstrijd''