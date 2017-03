Grote kans dat Jørgensen Deense ploeg afzegt

,,Het is onzeker of ik me ga melden bij de Deense ploeg’’, zegt Jørgensen. ,,De lies werd stijf, ik kon niet meer verder.’’

In Rotterdam zullen ze het eventuele afzeggen van de spits met gejuich ontvangen. De 26-jarige Deen kan zich in alle rust voorbereiden op de kraker in de Arena, al moet hij uiteraard eerst herstellen van zijn blessure. ,,Het gaat ook niet om Ajax uit of niet. Als ik niet fit ben, kan ik niet spelen. We gaan met de medische staf beslissen wat we gaan doen.’’