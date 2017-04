Guidetti: Ik bid elke dag voor Feyenoord

Feest van supporters en spelers

,,Of ik feest zal komen vieren als Feyenoord kampioen wordt? Nee, ik heb het druk met mijn eigen club, maar het is ook niet mijn feestje. Het is het kampioenschap van de supporters en de spelers die er nu zitten, maar ik zal zeker thuis feestvieren als ze het redden. Hopelijk kan ik me tegen die tijd concentreren op de finale van de Europa League," besluit Guidetti, die bezig is aan zijn tweede seizoen bij Celta de Vigo. Guidetti scoorde dit seizoen acht keer in 34 wedstrijden voor de huidige nummer 10 van de Spaanse competitie.



De finale van de Europa League wordt op woensdag 24 mei gehouden in de Friends Arena in Solna, Zweden. Guidetti is 17-voudig international van Zweden.