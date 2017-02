Gullit gunt Feyenoord de titel

Gullit voetbalde van 1982 tot 1985 voor Feyenoord, en was in het seizoen 2004/2005 hoofdtrainer bij de Rotterdamse club. ''De manier waarop ik als trainer ben weggegaan, was niet leuk'', zegt Gullit, die zich mede daardoor nog weinig in De Kuip laat zien. ''Op de een of andere manier heeft dat me in mijn ziel geraakt. Het heeft me pijn gedaan, daar hoef ik niet moeilijk over te doen. Als je ergens een nare ervaring hebt gehad, dan kom je daar niet graag meer.''