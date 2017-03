Gullit mist de hartstocht bij het Wilhelmus

,,Van Duits bloed en Koning van Spanje, dat we dat zingen, snappen de mensen niet. Ooit waren we een machtig land, maar daarvan is niks terug te horen. De Fransen hebben een strijdlied, de Italianen een geweldig volkslied, bij ons kabbelt het voort. Je voelt de trots niet", vertelt de oud-international aan VI .

Volgens Gullit is het Wilhelmus niet zo hartstochtelijk mee te zingen als het volkslied van Italië, waardoor de spelers niet vol met adrenaline het veld in gaan. ,,Het is niet voor niks dat ze vlak voor het begin van een interland in Nederland vaak nog even Bloed, Zweet en Tranen van André Hazes instarten. Zo heb je nog een beetje sfeer", zegt Gullit die wel beaamt dat het volkslied maar een voetnoot in een grotere discussie is.