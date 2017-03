Gullit schuift zichzelf naar voren als opvolger Blind

Ruud Gullit ziet zichzelf als een prima kandidaat om de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal te worden. In gesprek met beIN Sports solliciteert de 66-voudig international openlijk naar de vacature die na het ontslag gisteren van Danny Blind is ontstaan.

,,Ik denk dat iedereen die deze baan aangeboden krijgt hem wel aan wil nemen. Het is een eer om bondscoach te zijn van de nationale ploeg, en ik heb eerder al aangegeven graag te willen helpen'', aldus Gullit.

,,Na de afgang tegen Bulgarije was het geen verrassing. De verrassing was meer hoe slecht ze speelden. Het ontslag was bijna onvermijdelijk'', reageert Gullit op het ontslag van Blind.

Eerder was er sprake van dat Gullit assistent zou worden van Blind bij het Nederlands elftal. Hij haakte toen af vanwege de onrust binnen de KNVB. De vraag is tevens of de bond Gullit nog wel wil, na het conflict met technisch directeur Hans van Breukelen.

Bergafwaarts

,,Niemand weet wie er nou echt de baas is bij de bond. De KNVB heeft twee jaar geleden een hele grote fout gemaakt door Ronald Koeman niet aan te stellen als bondscoach. Vanaf dat punt begon alles bergafwaarts te gaan.’’