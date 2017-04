Haar promoveert met Jong AZ naar de Jupiler League

Dat de Alkmaarders zo makkelijk kampioen zouden worden had trainer Martin Haar ook nooit gedacht. Haar was behoudens wat wedstrijden als ad-interim en een korte episode in Oostenrijk bij Blad Bleiberg louter assistent van enkele bekende hoofdtrainers. Naast Willem van Hanegem, Co Adriaanse, Ronald Koeman en Dick Advocaat maakte hij bij AZ vele hoogtepunten mee.



Het afgelopen seizoen bij Jong AZ is op 64-jarige leeftijd zijn eerste succes als zelfstandig hoofdtrainer. Haar bracht de selectie van Jong AZ dit seizoen discipline bij en schaafde aan het vermogen om onder de fysieke druk van de vaak veel oudere tegenstanders vandaan te voetballen. ,,Dat ging in het begin nog wel moeilijk maar gedurende het seizoen werden we daar beter in. En dat, dat nog niet zo makkelijk is blijkt wel uit de resultaten van bijvoorbeeld Jong Sparta, Jong Twente en Jong Vitesse. Teams die ook veel talenten herbergen maar moeite hebben om het fysiek te bolwerken.”