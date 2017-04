Hahn: Ik ben hier fantastisch ontvangen

Haar promoveert met Jong AZ naar de Jupiler League

20:27 Jong AZ is vanavond kampioen geworden van de tweede divisie. De ploeg van Martin Haar komt morgen pas in actie tegen VVSB, maar is door het gelijke spel van concurrent De Treffers bij Barendrecht (2-2) niet meer te achterhalen. Volgend seizoen komt Jong AZ uit in de Jupiler League.