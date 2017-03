Hahn ziet kansen op stunt: Ajax gaat het zichzelf moeilijk maken

Of Ajax daartoe in staat is, betwijfelt de keeper echter. Niet zozeer omdat vermoeidheid de spelers af zal remmen. ,,Ze kunnen het goede gevoel van de winst meenemen. Maar ik denk dat ze het zichzelf moeilijk gaan maken. Van 50.000 toeschouwers gisteren, gaan ze er nu naar 4.000. Ze spelen op kunstgras, op een kleiner veld. Heel de entourage is anders. Die omschakeling is het grootste probleem dat zij hebben. Na zo’n week is het fijner om tegen een grote ploeg te spelen.”