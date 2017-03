Hake voorzichtig met jonge internationals FC Twente

Door Leon ten Voorde

Dat de oefenmeester nog in dubio verkeert, heeft te maken met het programma van de komende week. Na het duel zondag tegen Go Ahead speelt Twente donderdag thuis tegen PSV, waarna volgend weekend de uitbeurt bij FC Utrecht nog wacht. ,,De jongens zijn wel fit, maar niet okselfris na anderhalve wedstrijd in een paar dagen, de trainingen en het reizen'', zegt Hake over de tieners Enes Unal, Fredrik Jensen en Joachim Andersen.

Jensen scoorde overigens meteen bij zijn officiële debuut voor Finland. ,,Het kan best zijn dat die jongens alle drie wedstrijden gewoon spelen, of een deel daarvan. Of dat de één niet tegen Go Ahead speel, en wel tegen PSV en Utrecht'', aldus Hake. ,,Daar moeten we goed naar kijken. Feit is dat ze de dag na de eerste training bij ons wel wat problemen hadden.'' Hake kan wel weer beschikken over vleugelspits Oussama Assaidi, die hersteld is van een bovenblessure.

Olifant

Hake verwacht zondag een 'getergd Go Ahead', nadat Robert Maaskant de trainer is geworden na het ontslag van Hans de Koning. Het duel in De Grolsch Veste is het eerste optreden onder Maaskant. ,,Ik kan me voorstellen dat een trainer dan als een olifant door de porseleinkast is gegaan'', zegt Hake. ,,Het is toch anders als een trainerswissel op zeven wedstrijden voor het einde plaatsvindt, of na zeven competitieduels. In het geval van Go Ahead moet je in korte tijd proberen iets te forceren. Er zal in de positieve zin van het woord wel iets geknald zijn de afgelopen dagen.''