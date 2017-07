Hans Bredewoud is vanaf vandaag de nieuwe voorzitter van Heracles

En dan word je op zaterdag 1 juli opeens wakker als voorzitter van Heracles. Hoe is dat?

Waarom koos het bestuur voor jou?

,,Misschien omdat ik een heel ander type ben dan Jan. Mij zul je niet op het veld of in de kleedkamer zien. Uitzonderingen daargelaten, toen we vorig jaar Europees voetbal haalden, stond ik er wel. Nico-Jan Hoogma en Rob Toussaint vormen de directie, zij treden naar buiten toe. Ik zal een voorzitter zijn die sturend is, bindend kan zijn en die beslissingen neemt op basis van argumenten. Emoties en gevoelens kan ik goed buitensluiten, ik ben van de ratio.’’

Volgens Johan Derksen is ‘de nieuwe voorzitter van Heracles gedoemd te mislukken vanwege zijn enorme ego’. Terwijl je toch bekend staat als het tegenovergestelde?

,,Mijn tweede zoon vertelde dat Derksen het over me had. Ik zou me willen laten gelden, Smit willen doen vergeten. Mijn ego zou ook heel groot zijn. Het kwam er op neer dat alleen de voorzitter na mij het goed kan doen. Ik moet daar om lachen, het blijft boeiend dat mensen die je niet kennen al die dingen over je ‘weten’ en zeggen.’’ Met een grijns: ,,Tot nu toe heeft mijn ego me nooit achtervolgd.’’

Heracles heeft een nieuw stadion, vorig seizoen is Europees voetbal bereikt. Wat willen jullie de komende jaren nog doen?

,,Een stabiele eredivisionist zijn. We zeggen elk jaar dat we tussen de achtste en twaalfde plek willen eindigen, het is heerlijk om uit te spreken, maar te makkelijk. Het is net een container, daar past alles in. Af en toe een succesje mag er wel bij. Verder heeft de opmerking ‘het is maar goed dat het stadion nog niet vol is, anders hadden we ‘m te klein gebouwd’ niet de eeuwige houdbaarheid. Het stadion moet vol, al zal er altijd plek moeten zijn voor mensen die af en toe een kaartje willen kopen. We zitten niet in een makkelijk verzorgingsgebied, de concurrentie van andere clubs is groot. We willen daarin zo optimaal mogelijk presteren.’’