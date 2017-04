'HattRicky' is afmaker pur sang

Maar wat een afmaker is Ricky van Wolfswinkel toch. Wat een killer. Aan de hand van de gelouterde spits stijgt Vitesse op het beste moment van dit seizoen naar topvorm. Drie duels in één week, negen punten. Met het oog op de bekerfinale oogt het Arnhemse ensemble ineens messcherp.



Van Wolfswinkel (28) is de vaandeldrager van dat succes. De spits staat na zijn glansrol met drie goals tegen Heerenveen alweer op achttien competitietreffers. Hij heeft er na de 4-2 zege op de Friezen in GelreDome sinds zaterdag ook een nieuwe bijnaam bij gekregen; HattRicky. In alles is zijn terugkeer bij Vitesse een feest. Maar kijk voorbij zijn doelpunten. Doelman Eloy Room verkeert in grootse vorm. Matt Miazga, Navarone Foor. Marvelous Nakamba. Vitesse staat. En dat maakt dat Van Wolfswinkel als targetman ook kan uitblinken.



,,Dit is echt heerlijk", stelde Van Wolfswinkel. ,,De bekerfinale komt er aan. Daar is iedereen mee bezig. Dan is dit de maatstaf. Dit was een heerlijke voetbalavond, goed voor het vertrouwen in het team. We spelen drie wedstrijden in een week. Dat is mentaal en fysiek zwaar. En dan volgt zo'n laatste wedstrijd, knap. We hebben nog een paar weken, waarin dit de maatstaf moet blijven. We hebben nu een blok afgesloten. Maar de topwedstrijd moet nog volgen."