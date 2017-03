Havenaar: Ik huilde bijna toen ik scoorde

Door Wietse Dijkstra

,,Ik huilde bijna toen ik scoorde. Dit is echt een enorme opluchting voor me. Ik had zes maanden niet gescoord als spits. Zo lang heb ik nog nooit droog gestaan.'' Havenaar koos goed positie toen Ruben Schaken in de 71ste minuut een vrije trap mocht nemen.

,,De tegenstander speelde zone, dus moest ik tussen de verdedigers zien te komen. De bal kwam goed naar me toe en ik raakte hem perfect. Ik wist meteen 'die zit erin'. Dit voelt echt heel lekker. Ik wil het team altijd helpen. Mijn taak voor het team is om te scoren en dat heb ik lang niet gedaan. Dat we meteen drie punten binnen halen, is helemaal lekker.''

Ook Fons Groenendijk genoot van de ontlading bij zijn spits. ,,Hij is zó ongelooflijk blij. Mike komt van ver. Hij heeft een paar weken in het ziekenhuis gelegen. Conditioneel doet dat ook wat met een speler. Hij is nog steeds niet honderd procent, maar hij is ontzettend belangrijk. Elke hoge bal zit hij erbij, die lange. Iedereen gunt hem dit ook, want het is een prima gozer. Het ging vanavond om de punten. Het was niet mooi, maar hij is ontzettend belangrijk geweest.''