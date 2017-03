Heerenveen gaat spelers stimuleren om te fietsen

Oranje steunt Prinses Máxima Centrum met aanleg Sporttuin

14:57 Het Nederlands elftal en het Prinses Máxima Centrum in Utrecht zijn sinds vandaag op een bijzondere manier aan elkaar verbonden. De Oranje-internationals hebben zojuist tijdens een speciale persconferentie in Hotel Huis ter Duin in Noordwijk bekend gemaakt dat zij op hun kosten in het centrum voor kinderoncologie een binnentuin laten aanleggen.