Hendrix onzeker bij PSV tegen Vitesse

Cuijkenaar Ruijs stopt per direct als assistent Fortuna

15 maart SITTARD/CUIJK - Tini Ruijs heeft zijn taken als assistent-trainer van Fortuna Sittard neergelegd. De Cuijkenaar (59) stopt vanwege privé-omstandigheden per direct. Hij was pas enkele maanden in dienst van de Limburgse eerstedivisionist.