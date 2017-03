Hendrix over keuze Cocu: Ik moet het daarmee doen

,,Ik moet het daarmee doen", zei Hendrix, die vanaf de tribunes hartstochtelijk toegezongen werd. ,,Ik ben met die steun wel blij en denk dat de mensen weten dat ik altijd alles geef wat ik heb", sprak Hendrix. ,,Of ik nu wel in de basis zou spelen, heb ik deze week gewoon afgewacht. Het waren voor ons geen makkelijke dagen, na de mokerslag van vorige week. De knop moest om en dat kostte een aantal dagen voor iedereen. Dat we de eerste dagen na het verlies tegen Feyenoord wat stil waren, is heel logisch. De teleurstelling was groot."

Hendrix kan zich warmen aan het perspectief voor volgend seizoen. In de eerste houtskoolschets voor seizoen 2017-2018 is hij de man in het hart van de ploeg, de nieuwe nummer 6 van PSV. Ook voor Jürgen Locadia lonkt volop perspectief, nadat zijn seizoen door een blessure grotendeels in rook opging. Hendrix is daar allemaal nog niet mee bezig. ,,Ik vind dat we de focus op de komende negen wedstrijden moeten houden en wat er volgend jaar gebeurt, zien we daarna. In voetbal is weinig te plannen en ver vooruitkijken doe ik nu niet."