Heracles boekt oefenzege op Willem II

Vuurwerkverbod op laatste training bij Vitesse en NEC

12:25 De traditionele vuurwerkshow op de laatste training voor de Gelderse derby is verboden. Bij zowel Vitesse als NEC is het zaterdagochtend niet toegestaan vuurwerk, fakkels, rookpotten en dergelijke af te steken. Het verbod is in samenspraak met de lokale autoriteiten genomen.