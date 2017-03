Het mag wel iets steviger bij Excelsior

Maar gezien de degradatiezorgen zal de nummer zestien van de Eredivisie in deze duels af en toe voor een verrassing moeten zorgen. Luigi Bruins heeft er vertrouwen in dat dit gaat lukken. ,,Tegen de kleinere clubs hebben we het laten liggen, dan moet het maar tegen het linkerrijtje”, klinkt het koeltjes. ,,Natuurlijk, Feyenoord en Ajax zijn van de buitencategorie. Hen verslaan is niet onmogelijk, wel lastig. Maar van alle clubs daaronder moet winnen gewoon kunnen. Uit bij Vitesse (2-2) en Utrecht (2-1 nederlaag) hebben we bijvoorbeeld laten zien dat we zeker mee kunnen op dat niveau. Nu moeten we de punten nog over de streep gaan trekken.”

,,Dat is een van de aspecten die we als groep besproken hebben” vertelt Bruins. ,,Dat de jongens, die nog nauwelijks gele kaarten hebben gehad, er best wat steviger in mogen vliegen. Wat meer gele kaarten mag best. Al hangt het ervan af hoe je ze krijgt. Er vier krijgen voor praten is niet de manier. Een slimme overtreding of een iets te harde tackle, prima. Sowieso mogen we wel wat harder zijn in de duels. Als iets niet in je zit, is het ook moeilijk om dat erin te krijgen. Maar het zijn wel punten waar we aan kunnen werken.”