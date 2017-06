Hiddink: KNVB had geen goede filosofie

Guus Hiddink verwijt de KNVB een gebrek aan visie. ,,Je moet je langetermijnstrategie volgen en niet in paniek raken als er zich geen grote talenten aandienen op het grootste podium. De Nederlandse bond had geen goede filosofie. Er was geen goed management om een, twee of drie stappen vooruit te denken’’, aldus Hiddink tegen SNTV.

De KNVB mag volgens Hiddink, die te gast is bij de Confederations Cup in Rusland, een voorbeeld nemen aan Duitsland. ,,Joachim Löw is nu al vele jaren bondscoach. Spelers komen en gaan en hebben succes, maar de filosofie blijft dezelfde. Zo kan hij bij de Confederations Cup een jong team opstellen. Dat is de juist strategie voor nationale ploegen."

Hiddink denkt dat Nederland net een mindere periode heeft. ,,Het voetbal gaat altijd in golfbewegingen. Nederland beweegt een beetje in een dalende lijn. We hebben nu Arjen Robben en Robin van Persie. Maar zij zijn nu ook een jaartje ouder, ze zijn dertig plus. Er zijn nu geen hele grote talenten die zichzelf aanbieden op het grote podium. Dat moet je accepteren. Maar in de tussentijd moet je vasthouden aan je strategie en niet in paniek raken.”

Hiddink moest twee jaar geleden weg als bondscoach na teleurstellende resultaten in de EK-kwalificatiereeks. Ook onder zijn opvolger Danny Blind slaagde Oranje er niet in om zich te plaatsen voor het EK. Bovendien is het bereiken van het WK van volgend jaar in Rusland ook in gevaar. Sinds deze maand staat Dick Advocaat aan het roer bij Oranje.

