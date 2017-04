Higuaín knalt koploper Juventus voorbij Chievo

Bosz: Als liefhebber heb ik genoten vanavond

23:12 Peter Bosz was blij dat Ajax eindelijk eens een duel snel besliste. Na een rappe voorsprong van 2-0 op NEC zegevierde zijn ploeg met 5-1. ,,We hebben goed gespeeld en onszelf ook eens snel beloond'', zei de coach. ,,Ik ben tevreden over ons spel en het was een geslaagde wedstrijd voor ons. Als liefhebber heb ik wel genoten.''