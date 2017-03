Historisch dieptepunt Oranje: 32ste op FIFA-ranking

De ranglijst wordt door de FIFA bepaald op basis van alle officiële duels gespeeld in de afgelopen vier jaar. Het gemiddelde aantal punten van de laatste 12 maanden weegt daarbij even zwaar als het gemiddelde van de drie jaar ervoor. De WK-kwalificatieduels met Estland (3-0 winst) en Roemenië (4-0 winst) uit maart 2013 komen op de nieuwe lijst te vervallen.



Omdat de ranking van de opponent meeweegt, tuimelt Oranje door het verlies bij nummer 71 Bulgarije uit de top-30. Ook Italië is als 15de niet bijster hoog geklasseerd. De Azzurri stijgt dankzij de zeges op Oranje en Albanië (12) in de nieuwe lijst naar plaats 12.



In juli vorig jaar daalde Nederland naar de 26ste plaats, toen de laagste klassering aller tijden. Daarna zette de ploeg van de inmiddels ontslagen Danny Blind een kleine opmars in - tot het debacle van Sofia stond Oranje op de 21ste plaats. We leveren op de op 6 april te verschijnen lijst liefst elf plaatsen in.