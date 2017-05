Hoedt heeft na een goed jaar Lazio ook nog zelfkritiek

Even werd het spannend langs het trainingsveld in Lagos. Wesley Hoedt vertelde honderduit over zijn tevredenheid na een seizoen met veel speeltijd bij Lazio, toen hij ook een vraag over Oranje kreeg. Die ging over zijn eerste interland in de basis, afgelopen maart tegen Italië, en had een kritische ondertoon. Hoedt antwoordde dit: ,,Ik was blij met die eerste basisplaats, ook nog eens tegen Italië. Ik vond niet dat ik slecht speelde, maar inderdaad, ik kopte wel een bal fout weg waaruit zij scoorden. Dat neem je toch ook mee. Dat mocht in die situatie niet gebeuren.''